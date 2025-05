Dieci anni di truffe sulle polizze Assicuratore infedele in carcere

Dopo un decennio di frodi nel settore assicurativo, un 55enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Monza e Brianza. Accusato di aver truffato numerosi clienti delle polizze assicurative, dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di carcere, a conferma di un'operazione che ha messo fine a una serie di inganni che hanno colpito la Brianza.

In 10 anni è riuscito a truffare decine di clienti sulle polizze assicurative in mezza Brianza. La squadra mobile della Questura di Monza e Brianza ha arrestato a Verano un 55enne, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione. Tra il 2013 e il 2023 l’uomo ha commesso una serie di truffe in ambito assicurativo ai danni di clienti, conosciuti nel corso dell’attività da lui prestata alle dipendenze di diverse compagnie assicurative, a Monza e in numerosi altri comuni della Brianza, tra cui Carate, Giussano, Lissone, Lentate, Desio, Muggiò, Verano, Seregno e Cesano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dieci anni di truffe sulle polizze. Assicuratore infedele in carcere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Indagine su presunte truffe alle assicurazioni: un medico sospeso dall'Asl per 30 giorni; Brianza, truffe assicurative per un decennio: arrestato 55enne; Sparisce il broker delle truffe sulle Rc auto a Novara. Decine le vittime; Novara, false assicurazioni auto: sono centinaia i novaresi truffati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dieci anni di truffe sulle polizze. Assicuratore infedele in carcere - In 10 anni è riuscito a truffare decine di clienti sulle polizze assicurative in mezza Brianza. La squadra mobile della Questura di Monza e Brianza ha arrestato a Verano un 55enne, eseguendo un ordine ... 🔗ilgiorno.it scrive

Brianza, truffe assicurative per un decennio: arrestato 55enne - Una truffa lunga dieci anni, centinaia di vittime tra Monza e tutta la Brianza, e un copione sempre uguale: appuntamenti a domicilio, documenti falsi, e auto che circolavano senza copertura assicurati ... 🔗Scrive mbnews.it

False polizze, scoperta truffa da 10 milioni - Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 30 maggio 2015 - UNA TRUFFA da capogiro: si parla di oltre 10 milioni ... polizze fasulle. La situazione, che pare andasse avanti da diversi anni, è stata ... 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

Truffe assicurative con polizze vita, cinque denunce. A una 89enne anni sottratti 420mila euro