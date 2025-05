Diddy la testimonianza dell’ex assistente Capricorn Clark | Mi ha rapita voleva uccidere Kid Cudi

In un contesto di crescente tensione legale, l'ex assistente di Diddy, Capricorn Clark, ha rivelato dettagli scioccanti sulla sua esperienza con il rapper. Secondo la testimonianza, Diddy avrebbe addirittura minacciato di uccidere il rapper Kid Cudi. Con il processo che si avvicina, queste dichiarazioni sollevano interrogativi inquietanti sulle dinamiche di potere e abuso nel mondo della musica.

A poco meno di un mese dall’inizio del processo a carico di Diddy, è arrivata una nuova testimonianza, quella di Capricorn Clark ex dipendente del rapper in detenzione dallo scorso settembre. La donna ha collaborato a lungo con Sean Combs (prima come assistente personale, poi come dirigente marketing ed infine direttrice globale del brand) ed è stata legata al tempo stesso da una solida amicizia con la fidanzata all’epoca dell’artista, Cassie Ventura. Nel 2011 quando rivestiva l’incarico di direttrice globale del brand ha aiutato l’ex di Diddy a mantenere una relazione segreta con Scott Mescudi, meglio conosciuto come Kid Cudi... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Diddy, la testimonianza dell’ex assistente, Capricorn Clark: “Mi ha rapita, voleva uccidere Kid Cudi”

