Diciottenne in coma dopo aggressione in centro si cerca l' aggressore

Giulio Tarducci, un diciottenne di Campi Bisenzio, rimane in coma dopo un'aggressione avvenuta sabato sera nel centro di Prato. Il giovane è stato brutalmente picchiato in piazza delle Bigonge e le sue condizioni sono critiche. Le autorità locali sono in cerca dell'aggressore mentre la comunità esprime preoccupazione per la crescente violenza nella zona.

Restano gravi le condizioni di Giulio Tarducci, il diciottenne di Campi Bisenzio picchiato e ridotto in fin di vita lo scorso sabato sera nel cuore del centro storico di Prato, in piazza delle Bigonge, a pochi passi dalla prefettura. Il giovane, preso a pugni e caduto a terra sbattendo... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Diciottenne in coma dopo aggressione in centro, si cerca l'aggressore

