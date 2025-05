Dibattito su Gaza scontro in consiglio e salta la discussione sul tema

Nel consiglio comunale di Minervino di Lecce, si è registrato un acceso dibattito sul tema di Gaza, sollevato dal gruppo di opposizione "Il Cuore di Minerva". Tuttavia, la prevista discussione sull’ordine del giorno, volto a condannare le scelte del primo ministro Netanyahu, è stata annullata, lasciando delusi i cittadini che attendevano un confronto su una questione di rilevanza internazionale.

MINERVINO DI LECCE – C'era attesa per la discussione nel consiglio comunale di Minervino di Lecce sull'ordine del giorno, proposto dal gruppo di opposizione "Il Cuore di Minerva", dal titolo "Riflessioni sui fatti di Gaza. Condanna delle scelte del primo ministro Netanyahu", risolta in un nulla.

Illuminare Palazzo Marino con scritta "All eyes on Gaza", la mozione in Consiglio Comunale: "Un appello a non distogliere lo sguardo" - Milano, 12 maggio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale si riunirà per discutere una mozione che propone di illuminare Palazzo Marino con la scritta

