Di Marzio | Bologna l’esito dell’incontro per il rinnovo di Italiano

L'incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna si è concluso, focalizzandosi sul possibile rinnovo del contratto dell'allenatore siciliano. La discussione ha suscitato grande interesse, considerando il ruolo cruciale di Italiano nel futuro della squadra. Scopriamo insieme i dettagli emersi durante questo incontro decisivo.

Incontro terminato tra Vincenzo Italiano e il Bologna: tema del summit, l'eventuale rinnovo del contratto dell'allenatore siciliano... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Bologna, l’esito dell’incontro per il rinnovo di Italiano”

