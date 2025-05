Di Marzio a sorpresa | nuovo incontro De Laurentiis-Conte

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si preparano a un nuovo confronto che potrebbe svelare il futuro del tecnico. Con incontri e novità clamorose all'orizzonte, il rapporto tra il presidente del Napoli e il Mister si fa sempre più interessante e carico di suspense. Resta aggiornato sulle ultime developments in questa emozionante fase di mercato.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte pronti ad un nuovo confronto definitivo, ma spunta una novità clamorosa sul futuro del mister Il futuro di Antonio Conte sembra delinearsi ad ogni ora che passa. Il tecnico è a Napoli, rientrato dopo la visita con il Papa e la reunion tecnica nella Capitale con Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna. Il mister ha avanzato le sue richieste e ha spiegato il suo punto di vista, che sembrava portarlo lontano da Napoli dopo una stagione estenuante. Proprio lo stress del campionato, il mercato di gennaio, la cessione di Kvaratskhelia e l'acquisto di Okafor non soddisfacente hanno portato Conte a riflettere su un futuro lontano dal club azzurro.

