Di Gennaro | Per me l’Inter è casa famiglia! Orgoglioso del gruppo

Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in vista della finale contro il PSG durante il media day. Orgoglioso del gruppo, Di Gennaro ha riflettuto sulla stagione che volge al termine, mettendo in luce l'importanza della squadra e dell'unione all'interno del club. Scopriamo le sue parole e le aspettative per questo grande incontro.

Anche Raffaele Di Gennaro nel media day ha parlato di questa finale dell’Inter contro il Psg. Il terzo portiere nerazzurro si è espresso ai microfoni del club sulla stagione che sta per finire. IL GRUPPO – Raffaele Di Gennaro è il terzo portiere dell’ Inter ed in questa stagione non ha avuto modo di scendere in campo con la divisa nerazzurra. Non accadrà quasi sicuramente nemmeno in finale, ma uno come lui in gruppo torna sempre importante. Proprio il ragazzo di 31 anni lo ha spiegato per InterTV prima della finale con il Psg: «Sono molto orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo, proprio perché lo siamo e ci sono ragazzi straordinari meritiamo questa finale e meritiamo anche di vincerla. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Di Gennaro: «Per me l’Inter è casa, famiglia! Orgoglioso del gruppo»

