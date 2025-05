Di Gennaro a Inter Tv | Orgoglioso di far parte di questo gruppo! L’Inter per me è casa

Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista a Inter Tv, esprimendo il suo orgoglio di far parte di questa squadra. Con una finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain all'orizzonte, Di Gennaro sottolinea il forte legame che sente con il club, definendolo la sua "casa".

Raffaele Di Gennaro, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ormai imminente. «Orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo e proprio perché siamo un gruppo splendido ci meritiamo di vincere la finale. Io cerco di portare positività e serenità, che sono fondamentali per vincere. Come ho già detto, siamo un gruppo speciale e ci meritiamo una vittoria speciale.