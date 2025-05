Di cosa parla Doppio Gioco la nuova serie con Alessandra Mastronardi

Doppio Gioco, la nuova serie con Alessandra Mastronardi, è un thriller avvincente diretto da Andrea Molaioli che mescola tensione psicologica e introspezione. Attraverso la metafora del poker, la trama esplora dinamiche complesse e rilancia il gioco dell'inganno. Scopriamo insieme di cosa tratta questa attesissima produzione che promette di catturare l'attenzione degli spettatori.

Doppio Gioco è il titolo della nuova serie tv con Alessandra Mastronardi. Un thriller che unisce tensione, psicologia e introspezione, utilizzando anche la metafora del gioco di poker, firmato dal regista Andrea Molaioli. Di cosa parla Doppio Gioco. Attesissimo dai fan di Alessandra Mastronardi, Doppio Gioco racconta la storia di Daria, una donna che possiede un’abilità particolare: riesce a “leggere” le persone. Una capacità ereditata dal padre che è scomparso in modo tragico quando era solamente una bambina e che le aveva svelato come interpretare i segnali lanciati da chi ha di fronte tramite il gioco del poker... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Di cosa parla Doppio Gioco, la nuova serie con Alessandra Mastronardi

