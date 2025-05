Devyn LaBella denuncia scena violenta senza consenso sul set di Horizon | An American Saga

Devyn LaBella ha denunciato una scena violenta senza consenso sul set di "Horizon: An American Saga", coinvolgendo Kevin Costner in un ulteriore scandalo. Dopo le controversie legate ai problemi finanziari del film, la situazione si complica con la segnalazione da parte di una controfigura, che accusa di aver subito un trattamento inappropriato durante le riprese. Resta da vedere come si evolverĂ questa vicenda.

La vicenda che coinvolge Kevin Costner si complica ulteriormente. Dopo i problemi legali legati al finanziare una saga western poco riuscita, l’attore si trova ora al centro di un’altra polemica. Una controfigura di Horizon: An American Saga ha presentato denuncia per aver subito una scena violenta, girata senza protocollo e consenso. Eventi sul set La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Devyn LaBella denuncia scena violenta senza consenso sul set di Horizon: An American Saga

Horizon: An American Saga, flop da 100 milioni e contenzioso finanziario per Kevin Costner - Il sogno western di Kevin Costner, incarnato in "Horizon: An American Saga", si sta trasformando in un incubo finanziario. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Guai per Kevin Costner: denunciato per una scena di violenza sessuale non prevista nel film; Kevin Costner, scena di stupro non prevista sul set: una stunt lo denuncia; Una controfigura denuncia Kevin Costner per una scena di stupro non prevista sul set di Horizon 2. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Devyn LaBella, chi è l’attrice che ha denunciato Kevin Costner per una scena di stupro non consensuale - Devyn LaBella, attrice e controfigura americana, ha acceso i riflettori di Hollywood con una denuncia scioccante contro Kevin Costner. L’accusa riguarda una scena di stupro non ... 🔗msn.com scrive

Kevin Costner denunciato dalla stunt Devyn LaBelle: “Costretta a girare una scena di stupro non programmata” - La stuntwoman Devyn LaBella ha intentato una causa contro Kevin Costner e la produzione di Horizon: An American Saga – Chapter 2, accusandoli di averla ... 🔗Come scrive fanpage.it

Kevin Costner denunciato dalla stunt (l'attrice Devyn LaBella): «Scena di stupro non prevista in Horizon» - Kevin Costner e i produttori di Horizon sono stati denunciati dall'attrice Devyn LaBella, controfigura in Horizon - Una saga americana - Capitolo 2 con l'accusa di non aver inserito ... 🔗Secondo msn.com