Devyn LaBella denuncia Kevin Costner per scena di violenza non prevista su Horizon | An American Saga

La stuntwoman Devyn LaBella ha intentato una causa legale contro Kevin Costner, accusandolo di aver provocato una scena di violenza non prevista durante le riprese di Horizon: An American Saga. La denuncia evidenzia questioni di sicurezza e responsabilitĂ sul set di uno dei piĂą attesi western recenti.

La stuntwoman Devyn LaBella ha intrapreso un'azione legale contro Kevin Costner, sostenendo di aver subito una "scena di stupro non prevista" durante la preparazione del secondo capitolo della saga western Horizon: An American Saga. Le accuse, riportate da diverse testate internazionali, riguardano una sequenza in cui il regista, attore e produttore avrebbe gestito in maniera

"Scena di stupro non prevista nel copione di Horizon: An American Saga": Kevin Costner è stato citato in giudizio dalla controfigura Devyn LaBella - Problemi seri per Kevin Costner e la produzione di "Horizon: An American Saga". La controfigura Devyn LaBella ha intentato una causa nei confronti di Costner, accusandolo di aver incluso una "scena di stupro non prevista" nel copione.

