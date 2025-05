Deve scontare una condanna a 4 anni per frode | imprenditore ravennate arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un imprenditore locale, condannato a scontare 4 anni di carcere per frode. L'operazione, effettuata dalla Squadra Mobile, è avvenuta lunedì pomeriggio in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L'arresto segna un intervento significativo contro le pratiche fraudolente nella zona.

