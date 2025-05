Descalzi e la mediazione di Eni sul caso di Alberto Trentini | la possibilità di diplomazia economica in Venezuela

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha testimoniato in aula sul possibile ruolo della compagnia nella liberazione di Alberto Trentini, un caso che ha attirato l'attenzione in Venezuela. La presenza di Eni a Caracas potrebbe aprire nuove strade per la diplomazia economica, sollevando interrogativi sulla responsabilità delle aziende nel contesto delle crisi internazionali.

La presenza dell’ Eni a Caracas potrebbe essere d’aiuto per la liberazione di Alberto Trentini. L’ipotesi si è insinuata ieri, a Roma, fra le mura dell’aula della Corte d’Assise, durante la deposizione di Claudio Descalzi, amministratore delegato della società petrolifera italiana, all’udienza per l’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. “Nel momento in cui abbiamo delle informazioni possiamo mettere questi elementi a disposizione di chi ha le competenze”, ha detto Descalzi, rispondendo a una domanda posta dall’avvocatessa Alessandra Ballerini, legale di Regeni e del cooperante veneto arrestato in Venezuela da oltre sei mesi, sulla possibile attivazione dell’ Eni in determinati casi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Descalzi e la mediazione di Eni sul caso di Alberto Trentini: la possibilità di diplomazia economica in Venezuela

