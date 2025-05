Deonna Purrazzo ironica sul suo scarso utilizzo | Io a Dynamite? Forse durante la pubblicità

Deonna Purrazzo ironizza sul suo scarso utilizzo in AEW, scherzando sul fatto di apparire solo durante la pubblicità di Dynamite. La ex campionessa TNA esprime con sarcasmo la sua frustrazione per essere relegata ai margini, nonostante le sue richieste di maggior visibilità.

L’ex campionessa TNA Deonna Purrazzo ha commentato con sarcasmo la sua situazione nella All Elite Wrestling, dove continua ad essere relegata ai margini nonostante le sue richieste di maggiore utilizzo. Il tweet sarcastico della Virtuosa. Mentre la AEW si prepara per l’episodio di Dynamite del 28 maggio, ricco di match importanti e confronti attesi, Deonna Purrazzo ha risposto con evidente sarcasmo a chi le chiedeva se sarebbe apparsa nello show. “During picture in picture, probably”, ha scritto la wrestler su Twitter, riferendosi al piccolo riquadro che continua a mostrare l’azione durante gli spot pubblicitari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Deonna Purrazzo ironica sul suo scarso utilizzo: “Io a Dynamite? Forse durante la pubblicità”

