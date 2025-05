Denuncia per violenza sessuale contro kevin costner in un film

Una recente denuncia legale ha scaturito gravi accuse di violenza sessuale contro Kevin Costner, regista e protagonista del film "Horizon: An American Saga". Il caso solleva preoccupazioni sul comportamento sul set, accendendo un dibattito sulla responsabilità degli artisti e sulla cultura nel settore cinematografico. La stampa e il pubblico seguono attentamente gli sviluppi di questa controversia che sta già suscitando reazioni nella comunità .

accuse contro Kevin Costner e il set di Horizon: An American Saga. Una recente denuncia legale ha portato alla luce accuse gravi nei confronti di Kevin Costner, coinvolto come regista e protagonista della saga Horizon: An American Saga. La controversia riguarda un episodio in cui si sostiene che siano state violate le norme di sicurezza durante le riprese, sollevando importanti questioni sulla gestione delle scene a contenuto sensibile nelle produzioni cinematografiche. l'incidente contestato sul set. descrizione dell'episodio. L'accusa principale riguarda una scena di violenza sessuale improvvisata e girata senza il consenso della performer coinvolta...

