Denisa scomparsa la terribile notizia | cosa le avrebbero fatto

La scomparsa di Denisa Maria Adas, giovane escort di origine romena attiva a Prato, ha scosso la comunità locale e sollevato inquietanti interrogativi. Il mistero che circonda la sua sparizione, avvenuta nella sera del... si approfondisce, alimentato da preoccupazioni su cosa possa esserle accaduto. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le circostanze che hanno portato a questa terribile notizia.

Il mistero che avvolge la scomparsa di Denisa Maria Adas continua ad infittirsi. Denisa, una giovane di origine romena, era conosciuta come escort e operava principalmente nella città di Prato, dove si muoveva per lavoro tramite un’app di incontri. La sua improvvisa sparizione, avvenuta la sera del 15 maggio, ha sollevato molti interrogativi, lasciando un profondo vuoto e numerose domande irrisolte. La scomparsa di Denisa. Denisa non risponde più al telefono e la sua auto è stata ritrovata abbandonata. Le indagini sono in pieno svolgimento, con gli inquirenti impegnati a ricostruire ogni dettaglio della sua scomparsa... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Denisa scomparsa, la terribile notizia: cosa le avrebbero fatto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, la procura indaga per sequestro di persona: «Lavorava come escort»; L’ultima telefonata, poi il nulla. Donna scomparsa a Prato, si indaga per sequestro di persona; Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, la procura indaga per sequestro di persona: «Lavorava come escort»; Giovane donna scomparsa a Prato: telefoni spenti, auto ritrovata. L’ansia della famiglia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Picchiata, poi le hanno tolto i denti”. Denisa scomparsa, svolta agghiacciante: c’è un indagato - Denisa Maria Adas ha lasciato un vuoto e un mistero. Giovane, di origine romena, lavorava come escort. Viveva e si muoveva a Prato, città dove aveva ... 🔗Riporta thesocialpost.it

Denisa Adas scomparsa, l'avvocato è indagato per sequestro di persona: «È viva, ma l'hanno pestata e tolto tutti i denti» - La notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, quella in cui si sono perse le sue tracce, i telefoni di Maria Denisa Adas sono stati riaccesi per alcuni minuti e c'è stato uno scambio ... 🔗Secondo msn.com

Denisa scomparsa da Prato, indagato un avvocato per sequestro - La giovane testimone, considerata sin da subito una fonte attendibile, ha raccontato di essere stata informata del sequestro direttamente dalla madre di Denisa, Maria Cristina Paun, 49 ann i, ora, ... 🔗Riporta msn.com

Denisa scomparsa, si cerca con cani ed elicottero - La vita in diretta 21/05/2025