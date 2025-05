Denisa scomparsa da Prato indagato un avvocato per sequestro

Prato, 28 maggio 2025 – La scomparsa di Maria Denisa Adas, una giovane escort romena, ha attirato l'attenzione della procura, che ha indagato un avvocato 44enne del sud Italia per sequestro. La 30enne è misteriosamente scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio, alimentando interrogativi e sospetti su potenziali dinamiche criminali legate al suo caso.

Prato, 28 maggio 2025 – C’è un indagato per la scomparsa di Maria Denisa Adas, escort 30enne romena sparita nel nulla da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Si tratta del misterioso avvocato 44enne del sud Italia che sarebbe coinvolto nel presunto rapimento della ragazza. Il professionista è stato raggiunto da un avviso di garanzia. E’ stata un’amica di Denisa, durante la sua testimonianza spontanea in Procura a Prato, guidata da Luca Tescaroli, a far emergere la figura di questo legale del sud che sarebbe in contatto con la madre di Denisa ( indagata anche lei per falsa testimonianza)... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denisa scomparsa da Prato, indagato un avvocato per sequestro

