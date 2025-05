Denisa Maria Adas scomparsa a Prato indagato un avvocato

La scomparsa di Maria Denisa Adas, una trentenne romena svanita nel nulla tra il 15 e il 16 maggio a Prato, ha portato all'apertura di un'inchiesta che coinvolge un avvocato. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di un possibile reato connesso alla misteriosa sparizione della giovane. L'attenzione delle autorità è focalizzata su indizi che potrebbero rivelare nuovi sviluppi nel caso.

Indagato un avvocato per la scomparsa di Maria Denisa Adas, la trentenne romena della quale non si hanno più notizie dalla notte fra il 15 e il 16 maggio scorsi, dopo aver alloggiato in un residence di via Ferrucci, a Prato. Sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di sequestro di persona in concorso con altri. Denisa Maria Adas, l’inchiesta della Procura di Prato. Nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di Prato sulla scomparsa della 30enne romena Maria Denisa Adas, un avvocato di 44 anni di Reggio Calabria sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di sequestro di persona in concorso con altri... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, indagato un avvocato

2025-05-20 PRATO - SCOMPARSA MARIA DENISA ADAS, SOPRALLUOGO AL RESIDENCE