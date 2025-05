Denis Verdini accusato di evasione dei domiciliari | contestate tre cene al ristorante

Denis Verdini, ex parlamentare, è accusato dalla procura di Roma di aver violato le misure dei domiciliari. In particolare, si contesta che, durante uscite autorizzate per una visita dentistica, avrebbe partecipato a tre cene in ristoranti senza permesso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle restrizioni e sull'adempimento delle normative relative alla detenzione domiciliare. Scopri di più nel prosieguo dell'articolo.

La procura di Roma ha contestato all'ex parlamentare Denis Verdini di non aver rispettato le autorizzazioni a lui concesse per andare a una visita fissata con il suo dentista nella Capitale. In quelle occasioni, Verdini avrebbe fatto tre cene al ristorante, del tutto non autorizzate.

