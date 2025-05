Denis Verdini a processo | è accusato di evasioni dagli arresti domiciliari

L'ex senatore Denis Verdini è tornato in aula al tribunale monocratico di Roma per affrontare l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La procura della Capitale sostiene che Verdini abbia violato le condizioni del suo regime detentivo, recandosi a Roma per un appuntamento. Questo processo segna un nuovo capitolo nella controversa carriera politica di Verdini, già segnato da accuse e condanne.

L'ex senatore Denis Verdini è tornato davanti ai giudici del tribunale monocratico di Roma per rispondere dell'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Secondo la procura della Capitale, Verdini avrebbe violato le prescrizioni del regime detentivo mentre si trovava a Roma per un appuntamento dentistico autorizzato, partecipando invece a tre cene in compagnia del figlio Tommaso e di altre persone, tra cui politici e dirigenti Anas. Tali incontri, avvenuti il 26 ottobre, il 30 novembre 2021 e l'11 gennaio 2022, sono al centro dell'indagine della Guardia di Finanza, che stava già conducendo accertamenti su alcuni appalti stradali in un'inchiesta separata nella quale risultano coinvolti sia Denis Verdini che il figlio, quest'ultimo condannato con patteggiamento a due anni e nove mesi.

