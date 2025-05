Denis Verdini a processo a Roma per accusa di evasione dai domiciliari

Denis Verdini è coinvolto in un processo a Roma per evasione dai domiciliari. Le accuse riguardano tre cene in un ristorante della capitale tra ottobre 2021 e gennaio 2022, durante un periodo in cui l'ex senatore era sottoposto a restrizioni. L'udienza solleva interrogativi sulla legittimità delle sue uscite, alimentando un acceso dibattito pubblico.

(Adnkronos) – Denis Verdini a processo a Roma per l'accusa di evasione dai domiciliari. I fatti contestati sono relativi a tre cene in un ristorante della Capitale che risalgono al 26 ottobre 2021, al 30 ottobre 2021 e all'11 gennaio 2022, quando l'ex senatore era stato autorizzato, dai domiciliari, a recarsi a Roma ma solo .

2020-11-03 ROMA - CASSAZIONE CONDANNA VERDINI A SEI ANNI E MEZZO