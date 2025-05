Arezzo, 28 maggio 2025 – La situazione di degrado nelle strade e l'aumento dei crimini come furti e aggressioni hanno spinto DEMOS a formulare tre proposte concrete per migliorare la sicurezza della città. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una realtà preoccupante che, tra buche e incertezze, richiede interventi tempestivi e mirati per restituire ad Arezzo la vivibilità e la sicurezza necessarie.

Arezzo, 28 maggio 2025 – DEMOS: buche, furti, aggressioni. 3 proposte per la sicurezza di AREZZO. La città è dissestata nelle sue strade, mai così tante buche in questi anni difficili, tra centro e periferie le buche testimoniano una città "dimenticata", rare toppe e buche enormi ricoperte con lentezza come quelle che costellano vie principali e periferiche, da via Vittorio Veneto davanti alla chiesa di Saione (il quartiere simbolo nel Viaggio dell'Osservatorio DEMOS nei quartieri aretini, viaggio sostenuto da Agenzie di stampa e mass media di Arezzo), il taboga con gibbosità di via Erbosa, i parcheggi disastrati in pieno Centro Storico, il cratere apertosi nella centralissima piazza Guido Monaco, un tempo salotto buono della città oggi zona off limits...