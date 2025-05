Delitto Garlasco | Nordio comunque vada finirà male

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta il controverso caso Garlasco, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze. In un’intervista al Corriere della Sera, Nordio evidenzia le due strade che si profilano: un’ingiusta sofferenza per un innocente o la conferma della colpevolezza dell’attuale indagato. Un conflitto morale che solleva interrogativi sul sistema giudiziario e sulla ricerca della verità.

Roma, 28 mag. (LaPresse) – “Il caso Garlasco? Comunque vada, finirà male”. Lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “O il detenuto è innocente, e allora ha sofferto una pena atroce ingiustamente. O è colpevole e allora è l’attuale indagato a dover affrontare senza colpe un cimento doloroso, costoso in termini di immagine, di spese e di sofferenze. Nel merito non devo, non posso e non voglio entrare”, ha aggiunto. Nordio parla di un “principio generale” per argomentare le sue affermazioni. “Dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco: Nordio, comunque vada finirà male

OMICIDIO GARLASCO, PARLA NORDIO