Delitto Garlasco Bruzzone | E’ fanta-investigazione un Twin Peaks de noantri Stasi è colpevole…

Il delitto di Garlasco torna a far discutere, con la criminologa Bruzzone che commenta le nuove teorie, compresa quella delle sette sataniche. In un contesto che ricorda le atmosfere di Twin Peaks, Bruzzone difende le indagini del 2007, rispondendo a chi parla di errore giudiziario e sottolineando che, nonostante qualche imperfezione, le prove contro il presunto colpevole, Stasi, rimangono solide.

La nota criminologa esce allo scoperto dopo le ennesime situazioni uscite fuori: "Non capisco proprio, ora pure le sette sataniche.." " Ma quale errore giudiziario, non c'è alcun errore e basta col dire che le indagini nel 2007 sono state fatte con i piedi, qualcosa si poteva fare meglio, ma come sempre e in tutte le cose di questo mondo, ma quanto hanno fatto i Ris di Parma a Garlasco è stato impeccabile e Alberto Stasi è colpevole, è lui l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi ". Così ha detto e così è stato, in effetti, almeno per quello che dice la sentenza e a ribadirlo è la nota criminologa Roberta Bruzzone, ormai quasi sola e controcorrente per quello che lei definisce "un vero e proprio processo mediatico e di innocenza acclarata, ma non scherziamo per favore, basta".