Delitto di Garlasco tornano i vestiti sporchi di sangue trovati nel canale | l' esito delle analisi del Ris

Nel delitto di Garlasco, il ritrovamento di vestiti sporchi di sangue nel canale ha riacceso l'interesse per un caso irrisolto del 2007. Le analisi effettuate dai Ris offrono nuovi spunti e interrogativi sulla dinamica del crimine. Scopriamo insieme la verità dietro questi indumenti e i risultati che potrebbero cambiare la comprensione di uno dei casi più misteriosi d'Italia.

Qual è la vera storia dei vestiti "sporchi di sangue" rinvenuti dopo il delitto di Garlasco? Ecco i risultati delle analisi dei Ris nel 2007. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, tornano i vestiti "sporchi di sangue" trovati nel canale: l'esito delle analisi del Ris

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

