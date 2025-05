Delitto di Garlasco Mauro Corona | Per me è certo che Stasi è il colpevole ma forse non è l' unico

Nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca", Mauro Corona ha espresso il suo convincimento sulla colpevolezza di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2006. Tuttavia, l'autore suggerisce che potrebbe non essere l'unico responsabile. Le sue dichiarazioni riaccendono il dibattito su un caso che continua a suscitare interrogativi e polemiche anche a distanza di anni.

Mauro Corona ieri, martedì 27 maggio, intervenendo come ospite fisso a È sempre Cartabianca, nel programma di Bianca Berlinguer che va in onda su Rete 4, ha detto la sua opinione sul Delitto di Garlasco. Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2006 e l'allora fidanzato Alberto Stasi è stato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Delitto di Garlasco, Mauro Corona: «Per me è certo che Stasi è il colpevole, ma forse non è l'unico»

