delitto di garlasco i nuovi indizi e la ultime tracce che cambiano tutto secondo la procura

L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna sotto la lente della Procura di Pavia, che sta riscrivendo l’intera dinamica dell’aggressione. Un riesame approfondito di sopralluoghi, evidenze forensi e atti giudiziari è in corso, con l’obiettivo di ricostruire i movimenti del killer, la scena del delitto e, soprattutto, l’orario della morte della giovane. A guidare l’indagine è il procuratore Fabio Napoleone, che ha incaricato esperti dei carabinieri e consulenti tecnici esterni di riesaminare i principali nodi irrisolti del caso. Al centro dell’attenzione c’è una nuova cornice temporale dell’aggressione e una possibile ricostruzione alternativa dell’intera vicenda, che prescinde dalla figura di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Panorama.it