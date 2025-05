Delitto di Garlasco i dubbi di Nordio sul processo a Stasi

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interrogativi e tensioni. In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio esprime gravi dubbi sul processo a Alberto Stasi, condannato per l'omicidio, e sull'indagine che coinvolge Andrea Sempio. Le sue dichiarazioni riflettono una preoccupante incertezza sul futuro della giustizia in questo caso controverso, lasciando intravedere un epilogo inquietante.

Sul delitto di Garlasco “Comunque vada, finirĂ male”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sintetizzato, in un’intervista al Corriere della Sera, il dramma giudiziario sul delitto di Garlasco, per cui è stato condannato Alberto Stasi e ora è indagato Andrea Sempio. Una riflessione che prescinde dal merito, ma che tocca i principi della giustizia penale: “O il detenuto è innocente e ha sofferto ingiustamente, o è colpevole e ora un altro soggetto, senza colpa, deve affrontare una prova durissima”. Nordio mette in discussione il sistema processuale d’appello, sostenendo che nuove prove dovrebbero condurre a un nuovo giudizio, non essere inserite in un fascicolo giĂ consolidato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, i dubbi di Nordio sul processo a Stasi

