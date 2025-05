Delitto di Garlasco Andrea Sempio potrebbe aver lasciato l' impronta 33 anche senza scendere le scale

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2006, continua a suscitare interrogativi e nuove ipotesi. Recenti sviluppi suggeriscono che Andrea Sempio potrebbe aver lasciato un'impronta, identificata come 33, anche senza scendere le scale. Questa teoria apre a nuove strade nell'investigazione, sollevando questioni sulla dinamica del crimine e sull'effettiva partecipazione dell'accusato. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova prospettiva.

Andrea Sempio potrebbe aver prodotto l'impronta senza scendere lungo gli scalini: cosa dice la nuova ipotesi sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio potrebbe aver lasciato l'impronta 33 anche senza scendere le scale

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici. 🔗continua a leggere

Delitto di Garlasco: le impronte di Andrea Sempio