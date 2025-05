Delitto di camorra a Pontecagnano colpo di scena | assolto il giuglianese Antonio Tesone

Un inatteso colpo di scena segna il caso dell'omicidio di Aldo Autuori avvenuto a Pontecagnano nel 2015. La Corte d’Assise di Napoli ha assolto Antonio Tesone, precedentemente accusato di essere l’esecutore materiale del delitto di camorra, sollevando interrogativi e nuove discussioni sull'intero processo.

Colpo di scena nel caso dell'omicidio di Aldo Autuori, avvenuto il 25 agosto 2015 a Pontecagnano (Salerno). La Corte d'Assise di Napoli ha assolto con formula piena Antonio Tesone, ritenuto fino a pochi mesi fa l'esecutore materiale del delitto, in quello che era stato descritto come un omicidio di stampo camorristico legato agli equilibri criminali.

