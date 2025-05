Delitto di Afragola l' esperta | Ecco i segnali da riconoscere

L'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, ha riportato in primo piano il drammatico tema dei femminicidi tra i giovani. In un'intervista a Il Giornale, un'esperta condivide segnali da riconoscere e sottolinea l'importanza di educare i ragazzi all'affettività e all'accettazione del rifiuto, per prevenire simili tragedie.

L'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, ha riacceso il dibattito sui femminicidi giovanili. L'esperta a Il Giornale: "Educare i giovani all'affettività e accettazione del rifiuto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto di Afragola, l'esperta: "Ecco i segnali da riconoscere"

Alessio Tucci, chi è il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: «L'ho ammazzata perché mi aveva lasciato». Il post su TikTok prima del delitto - Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Afragola, l'esperta: "Basta romanticizzazione della violenza. Ecco i segnali da riconoscere" - L'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, ha riacceso il dibattito sui femminicidi giovanili. L'esperta a Il Giornale: "Educare i giovani all'affettività e accet ... 🔗Come scrive ilgiornale.it

Delitto di Afragola. «Chiara è stata uccisa prima di spendere i soldi della discordia» - È un day after di occhiali scuri, abiti neri e pensieri cupi. La mattina dopo il massacro di Chiara Capone, è un giorno di lutto e di tanti sospetti che si insinuano tra fratelli, parenti ... 🔗Si legge su ilmattino.it

La violenza prima del delitto: come riconoscere la spirale che porta al femminicidio - Perché questo libro? «Dopo aver letto più di 400 storie di vittime di violenza, ho estrapolato le dinamiche ricorrenti, i segnali, le trappole emotive che possono essere riconosciute prima che ... 🔗Da vanityfair.it

RECANATI. DRAMMA IN FAMIGLIA: MAMMA UCCIDE FIGLIO DI 6 ANNI E POI SI SPARA