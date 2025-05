Delitti nell’Orto | radiodramma dal vivo all’Orto San Frediano

"Delitti nell'Orto" torna a Orto San Frediano con un nuovo entusiasmante appuntamento serale che unisce teatro, mistero e interazione. Dopo il successo della serata inaugurale, la Compagnia delle Seggiole offre un'esperienza unica di radiodramma dal vivo, immersa in un'atmosfera intrigante. Preparatevi a vivere un'avventura avvolta nel giallo, in cui il pubblico diventa parte integrante della storia.

