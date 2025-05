Delitti in Paradiso 14 stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

Stasera, 28 maggio, alle 21.20 su Rai 2, tornano le intriganti avventure di "Delitti in Paradiso" con il secondo episodio della quattordicesima stagione. L’isola di Saint Marie, normalmente serena, si trasforma nuovamente in un palcoscenico per un mistero omicida, tra ingegno e bizzarria. Scopriamo insieme le anticipazioni e prepariamoci a un’altra serata all’insegna del giallo e del divertimento!

Nel secondo episodio della quattordicesima stagione di "Delitti in Paradiso", in onda oggi 28 maggio a partire dalle 21.20 su Rai 2, la tranquilla isola di Saint Marie si trasforma nuovamente in teatro di un omicidio tanto ingegnoso quanto bizzarro. Ricordiamo che, a partire dalla corrente...

