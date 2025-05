Del Toro vince la tappa con la maglia rosa a Bormio

Isaac del Toro ha conquistato la diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2025, un percorso di 155 km da San Michele all'Adige a Bormio. Con una straordinaria performance, ha tagliato il traguardo in solitaria, giungendo con 4 secondi di vantaggio su Romain Bardet e Richard Carapaz. Il finale della tappa si è rivelato decisivo per il successo dell’atleta in maglia rosa.

BORMIO - Isaac del Toro ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2025, la San Michele all'Adige - Bormio di 155 km. La maglia rosa ha trionfato in solitaria anticipando di 4" Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e Richard Carapaz (EF Education - EasyPost). Decisiva la parte finale della tap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Del Toro vince la tappa con la maglia rosa a Bormio

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro reagisce e vince a Bormio! Benissimo Pellizzari e Caruso, Tiberi esce di classifica - Seguiamo in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con emozioni dall'arrivo a Bormio. Del Toro conquista la sua prima vittoria, tagliando il traguardo in solitaria e indossando la maglia rosa. 🔗continua a leggere

