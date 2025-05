Del Toro vince la diciassettesima tappa del Giro D’Italia e consolida la maglia rosa

Isaac Del Toro si impone nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da San Michele All’Adige a Bormio, consolidando la sua leadership nella classifica generale. Con una prestazione straordinaria, il ciclista messicano ha tagliato il traguardo con un vantaggio di soli quattro secondi su Romain Bardet e Richard Carapaz, confermando la sua determinazione nella corsa rosa.

Ruggito della maglia rosa Isaac Del Toro che conquista la diciassettesima tappa, da San Michele All'Adige a Bormio di 155 km, e rinforza così il suo primato in classifica generale. Il messicano ha anticipato di quattro secondi il francese Romain Bardet e l'ecuadoriano Richard Carapaz. DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2025: VINCE DEL TORO Diversi corridori hanno provato ad andare in fuga nei primi 40 km prima che andassero via Lorenzo Fortunato, Diego Ulissi, Daniel Felipe, Laurens Huys, Stefano Oldani, Alfonso Eulalio, Andrea Vendrame, Georg Steinhauser, Kevin Ganiets, Louis Meintjes, Hugo Houle, Mathias Vacek, Damien Howson, Mattia Cattaneo, Chris Harper, Filippo Zana, Romain Bardet, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Bart Lemmen, Marco Brenner, Florian Stork, Rick Pluimers, Brandon McNulty, Lorenzo Milesi.

Cosa riportano altre fonti

