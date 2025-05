Del Toro rinasce ma sul Mortirolo aveva patito Carapaz sta spendendo tanto

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da San Michele all’Adige a Bormio, ha offerto emozioni intense. Isaac del Toro ha conquistato la vittoria, riscattandosi dopo le difficoltà del giorno precedente. Nel frattempo, Richard Carapaz sembra pagare il prezzo di una corsa impegnativa. La competizione si infiamma, con il messicano pronto a rilanciare le sue ambizioni verso il Trofeo Senza Fine.

Altra tappa molto divertente al Giro d’Italia. La diciassettesima, con partenza da San Michele all’Adige ed arrivo a Bormio ha visto trionfare la Maglia Rosa Isaac del Toro, rinato dopo le difficoltà di ieri: il messicano ha dato spettacolo sul finale e rilancia le sue ambizioni verso il Trofeo Senza Fine. Gli ultimi chilometri però non devono offuscare quello che è accaduto durante la tappa: il fuoriclasse messicano ha messo sì alle spalle la crisi di Brentonico, ma nell’ultimo chilometro del Mortirolo, sotto i colpi di Richard Carapaz, ha pagato più di qualche secondo e dunque non dà grandi garanzie verso il weekend conclusivo, durissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Del Toro rinasce, ma sul Mortirolo aveva patito. Carapaz sta spendendo tanto

