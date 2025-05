Degrado e disturbo della quiete pubblica allo Scalo | il sindaco prende le contromisure

Il sindaco di Frosinone interviene per affrontare il degrado e il disturbo della quiete pubblica che affliggono il quartiere "Scalo". Attraverso un'ordinanza, vengono adottate misure mirate per migliorare le condizioni nelle aree urbane individuate, promuovendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

Degrado e disturbo della quiete pubblica alla Stazione: il sindaco prende le dovute contromisure. Nel quartiere “Scalo” della città di Frosinone - si legge nell'ordinanza - con particolare riferimento alle aree urbane delimitate dalle vie e piazze pubbliche in oggetto indicate, si rilevano... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Degrado e disturbo della quiete pubblica allo Scalo: il sindaco prende le contromisure

