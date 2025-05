Defibrillatori in strada Ce ne saranno 30 nuovi

Il Comune annuncia l'installazione di 30 nuovi defibrillatori semi-automatici (DAE) in strada, sostituendo dispositivi obsoleti e non funzionanti. I nuovi defibrillatori saranno collocati in immobili comunali e in luoghi accessibili al pubblico. Inoltre, verrà creata una pagina web per la geolocalizzazione dei DAE e attivati corsi di formazione per il personale comunale, promuovendo così la sicurezza e la salute della comunità .

Sostituzione dei defibrillatori obsoleti e attualmente fuori uso; installazione di nuovi Dae sia presso immobili comunali che in luoghi accessibili al pubblico; creazione di una pagina web dedicata con geolocalizzazione dei dispositivi; attivazione di corsi di formazione per il personale comunale e, ove possibile, per la cittadinanza; manutenzione costante e tracciamento funzionale dei dispositivi. Sono questi gli impegni che all’unanimità chiedono i consiglieri comunali alla Giunta grazie a un ordine del giorno dei consiglieri Fabrizio Ferranti del gruppo Perugia per la Sanità Pubblica e Federico Maria Phellas del Partito democratico... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Defibrillatori in strada. Ce ne saranno 30 nuovi

Cosa riportano altre fonti

