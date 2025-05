Dee in front row | da Deva Cassel e Beatrice Borromeo incinta le minerve in bianco alla sfilata Dior a Roma

Alla sfilata Dior Cruise 2026, svoltasi nella storica Villa Albani Torlonia di Roma, il bianco ha dominato la scena, simboleggiando un legame tra passato e presente. Maria Grazia Chiuri ha scelto questo colore per rendere omaggio a Mimì Pecci Blunt, icona di eleganza e mecenate, mentre vip come Deva Cassel e Beatrice Borromeo incinta hanno brillato in prima fila, testimoniando il connubio tra arte e moda.

Alla sfilata Dior Cruise 2026, andata in scena nella scenografica Villa Albani Torlonia a Roma, il bianco ha avuto il compito di unire passato e presente, arte e stile, modelle e celebrity. Un colore scelto da Maria Grazia Chiuri per rendere omaggio alla figura di Mimì Pecci Blunt, mecenate e anima del leggendario Bal Blanc del 1930. Ma anche per vestire una lunga lista di star presenti in front row allo show, tra cui Beatrice Borromeo e Deva Cassel. Tra colonne neoclassiche e giardini all’italiana, le nuove Minerve della maison hanno sfoggiato look total white pronti per essere replicati questa estate 2025... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dee in front row: da Deva Cassel e Beatrice Borromeo (incinta), le minerve in bianco alla sfilata Dior a Roma

