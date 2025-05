Decreto sicurezza intervento alla Camera di Pisano con voto favorevole | Provvedimento di importanza strategica per il territorio

Il deputato agrigentino Calogero Pisano interviene alla Camera per esprimere il suo voto favorevole al Decreto sicurezza, sottolineando l'importanza strategica del provvedimento per la provincia di Agrigento. Pisano evidenzia come il decreto possa affrontare le problematiche locali, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e sostenere lo sviluppo del territorio.

Intervento alla Camera da parte del deputato agrigentino Calogero Pisano che ha dichiarato il proprio voto favorevole al Decreto sicurezza, in discussione in aula, sottolineando come il provvedimento abbia un’importanza strategica per il territorio della provincia di Agrigento, “dove purtroppo la... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Decreto sicurezza, intervento alla Camera di Pisano con voto favorevole: “Provvedimento di importanza strategica per il territorio”

