Decreto Sicurezza il governo ottiene la fiducia alla Camera

Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera sul decreto Sicurezza, approvato con 201 voti favorevoli contro 117. Questo provvedimento introduce misure urgenti per l’ordine pubblico, rafforza la tutela del personale in servizio, supporta le vittime dell’usura e apporta modifiche all’ordinamento penitenziario, segnando un passo importante nella strategia di sicurezza nazionale.

Il governo ha incassato la fiducia alla Camera sul decreto Sicurezza, un provvedimento che contiene misure urgenti in materia di ordine pubblico, tutela del personale in servizio, supporto alle vittime dell'usura e modifiche all'ordinamento penitenziario. I voti favorevoli sono stati 201, contro 117 voti contrari e 5 astenuti. Il voto finale è atteso tra mercoledì.

Sicurezza, governo ottiene la fiducia. Salvini ironico: Sobrietà, sennò saliamo sul balcone