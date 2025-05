Decadenza Todde in Sardegna | il tribunale dà torto alla presidente sulla rendicontazione Ma sulla durata della legislatura deciderà il Consiglio regionale

La decadenza di Todde in Sardegna è al centro di un acceso dibattito: mentre il tribunale ha rigettato le accuse sulla rendicontazione, la decisione sulla durata della legislatura spetta ancora al consiglio regionale. La situazione continua a far discutere, sottolineando le tensioni politiche e legali che coinvolgono la governabilità della regione.

“Da diverse ore il centrodestra chiede le mie dimissioni da Presidente, perché vorrebbe tornare a mettere le mani nella gestione della Regione. Ma la sentenza dice che è il Consiglio regionale a doversi esprimere in ultima istanza. Questa è una battaglia che si combatte nei tribunali. E lì la combatteremo. Sono nel pieno delle mie funzioni, e intendo onorarle fino in fondo”. Sono le prime parole della presidente M5S della Sardegna, Alessandra Todde, dopo la decisione del tribunale di Cagliari di rigettare il suo ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione di decadenza sostenuta dal Collegio regionale di garanzia elettorale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Decadenza Todde in Sardegna: il tribunale dà torto alla presidente sulla rendicontazione. Ma sulla durata della legislatura deciderà il Consiglio regionale

