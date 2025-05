Decadenza Todde Conte | Continua a esercitare nel pieno delle sue funzioni

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, interviene sulle dichiarazioni delle opposizioni riguardo la presunta fine della legislatura Todde. Sottolineando che il governo continua a operare pienamente, Conte invita le opposizioni a riflettere e consultare esperti legali per interpretare correttamente le recenti sentenze. Una posizione di fermezza che mira a mantenere stabilità politica nonostante le polemiche in corso.

“Opposizioni dichiarano politicamente finita legislatura Todde? Le opposizioni, prima di parlare in modo così scomposto, si facciano consigliare dai legali e cerchino di interpretare bene le sentenze”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti su caso Todde a margine dell’evento di presentazione del libro “Contro le due destre. Per un governo del 99%”. Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla governatrice della Sardegna, contro l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale. “Noi le sentenze le rispettiamo sempre e non accettiamo mai, con la magistratura, uno scontro politico – aggiunge l’ex premier – consideriamo sempre i magistrati, nell’esercizio delle loro prerogative, del tutto autonomi e indipendenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decadenza Todde, Conte: “Continua a esercitare nel pieno delle sue funzioni”

