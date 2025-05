De Martinis sulla sospensione dei bus sulla strada parco | Comune pronto al ricorso al consiglio di Stato è un danno per i cittadini

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, esprime forti preoccupazioni per la sospensione della linea di bus elettrici "Linea Verde" sulla strada parco. Questo provvedimento, considerato dannoso per i cittadini, porterà il comune a valutare un ricorso al Consiglio di Stato per tutelare i diritti dei pendolari e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e sostenibile.

Anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis interviene in merito alla questione della sospensione del transito dei bus elettrici sulla strada parco, la linea di Tua denominata "Linea Verde": "La sospensione del servizio Linea Verde 1 è una notizia per me sconcertante e assolutamente.

STOP BUS STRADA PARCO: DE MARTINIS, "TOTALE DISACCORDO, PRONTI A RICORSO CONSIGLIO DI STATO" - MONTESILVANO – "La notizia della sospensione del servizio Linea Verde 1 della Tua ha scosso profondamente le comunità di Montesilvano, generando un malcontento diffuso tra i cittadini che avevano abbr ...

