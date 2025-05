De Maio | Urgente valorizzare libere professioni

L'appello del vice ministro De Maio evidenzia la necessità urgente di valorizzare le libere professioni, un settore rappresentato da oltre 175mila architetti e ingegneri. Sottolineando la sproporzione tra responsabilità e compensi, De Maio chiede un'estensione della legge sull'equo compenso per garantire un riconoscimento adeguato ai professionisti e promuovere un equilibrio più favorevole nel mercato del lavoro.

Roma, 28 mag. (askanews) - "Noi - che siamo il punto di riferimento di oltre 175mila architetti e ingegneri liberi professionisti - crediamo ci sia una enorme sproporzione tra responsabilità ed onorari. La legge sull'equo compenso ha fatto fare enormi passi avanti ma andrebbe estesa a tutti gli ambiti di applicazione e a tutti i tipi di committenza, altrimenti avremmo un validissimo principio giuridico non esteso a tutti. L'altro tema su cui intervenire è la responsabilità solidale: spesso, questi professionisti devono rispondere per responsabilità non proprie ma di altri soggetti che intervengono nel processo edilizio.