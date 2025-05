De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte | 200 milioni più le strutture per il Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta intensificando gli sforzi per convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, la proposta include un investimento di 200 milioni di euro, oltre a miglioramenti delle strutture, per garantire un futuro brillante al club. Scopriamo i dettagli di questa strategia ambiziosa per trattenere il fresco vincitore dello scudetto.

De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte: 200 milioni più le strutture per il Napoli Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive del pressing che il presidente del Napoli starebbe attuando per trattenere a Napoli Antonio Conte fresco vincitore dello scudetto. Scrive il Corsport: La più grande forza scesa in campo, però, è stato Adl: è lui ad aver riaperto il tavolo con il tecnico campione d’Italia, dopo la profonda frattura creata a gennaio dalle strategie intraprese dal club sul mercato, fornendo ogni tipo di garanzia possibile sull’enorme ambizione del club e sulla portata degli investimenti... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte: 200 milioni più le strutture per il Napoli

