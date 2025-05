De Laurentiis | Festa Scudetto? L’evento è stato epocale Vi dico dove ha trionfato Napoli il messaggio è chiaro

L'epica festa scudetto del Napoli segna una svolta storica per la squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha condiviso il messaggio di trionfo e le prospettive future, sottolineando l'importanza del progetto vincente e la scelta strategica di Antonio Conte come allenatore. Scopriamo insieme i dettagli di questo momento indimenticabile per il Napoli.

Il presidente del Napoli ha parlato della festa Scudetto e non solo. Di seguito l’annuncio fatto dal patron azzurro. Aurelio De Laurentiis protagonista come non mai di questo Napoli. Il presidente azzurro, grazie ad un progetto vincente e alla scelta di puntare su Antonio Conte, è tornato sul tetto d’Italia. Tale successo, ovviamente, ha regalato una gioia immensa ai tifosi che si son riversati nelle piazze per gioire assieme ai calciatori. A tal proposito, il numero uno del club è tornato proprio sulla festa Scudetto. De Laurentiis: “Napoli trionfo di civiltà e passione”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiale del club azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis: “Festa Scudetto? L’evento è stato epocale. Vi dico dove ha trionfato Napoli”, il messaggio è chiaro

