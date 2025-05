Ddl femminicidio appello di 77 penaliste | Uno spot servono misure concrete di prevenzione

Il tragico omicidio di Martina Carbonaro, quattordicenne vittima di femminicidio, riaccende il dibattito sul ddl del governo in materia. Un gruppo di 77 penaliste esprime preoccupazioni, sottolineando l'urgenza di misure concrete di prevenzione per affrontare efficacemente il fenomeno. In un appello accorato, mettono in luce l'importanza di non limitarsi a normative punitive, ma di sviluppare strategie che proteggano le donne e promuovano una reale sicurezza.

Bologna, 28 maggio 2025 ‚Äď Nel giorno in cui √® stata uccisa un‚Äôaltra donna, la quattordicenne¬† Martina Carbonaro, per mano del suo ex fidanzato, un‚Äôottantina di giuriste mettono in discussione il ddl del governo sul femminicidio.¬† ‚ÄúTale disegno di legge, se non accompagnato da politiche di prevenzione, √® solo uno spot, uno scoop propagandistico‚ÄĚ. Milli Virgilio, bolognese, professoressa di Diritto penale dell‚Äô Universit√† di Bologna in pensione, gi√† assessora della giunta di Sergio Cofferati alla Scuola e Politiche delle differenze, √® tra le promotrici di un appello firmato da 77 giuriste da diversi atenei italiani sul sito ‚ÄėGiustizia insieme‚Äô che spiega i motivi della contrariet√† al disegno di legge del governo del 31 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Ddl femminicidio, appello di 77 penaliste: ‚ÄúUno spot, servono misure concrete di prevenzione‚ÄĚ

