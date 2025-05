Dazi Nardella | Rispondere allo stesso modo ci penalizza dobbiamo riaprire discorso su web tax

Dario Nardella, europarlamentare del gruppo S&D, mette in guardia contro l'adozione di contro-dazi europei in risposta ai dazi statunitensi, sottolineando come ciò penalizzerebbe l'Europa. Durante l'evento "Osservatorio Retail", ha invitato a riaprire il dibattito sulla web tax, evidenziando l'importanza di strategie fiscali innovative per sostenere le imprese europee in un contesto economico globale sempre più competitivo.

"È inutile rispondere agli Usa con dei contro-dazi europei, perché l'Europa ha solo da rimetterci". Così Dario Nardella, europarlamentare del gruppo S&D, rispondendo a una domanda durante l'evento 'Osservatorio Retail: le prospettive della nuova legislatura europea per le imprese della distribuzione moderna', organizzato da Federdistribuzione presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

