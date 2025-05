Davide Petruzzelli spiega innovazione e assistenza territoriale per tumori rari

Davide Petruzzelli spiega l'importanza dell’innovazione e dell’assistenza territoriale per i tumori rari, evidenziando le sfide di un sistema sanitario frammentato. Durante l’evento a Roma, ha sottolineato come l'inclusione e la salute equa siano fondamentali per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Durante la presentazione di 'Ridefiniamo l'inclusione: parole e immagini per la Health Equity' a Roma, il presidente dell'Associazione La lampada di Aladino Ets, Davide Petruzzelli, ha evidenziato le difficoltà insite nell'affrontare il tema dell'inclusione in un Paese in cui il Titolo V della Costituzione regola una sanità gestita a livello regionale. La diversità dei contesti .

